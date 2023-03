Umbau der Bundeswehr: Boris Pistorius tauscht ranghöchsten General aus

Verteidigungsminister Boris Pistorius beginnt mit dem Umbau seines Ministeriums. Einem Medienbericht zufolge will der SPD-Politiker den ranghöchsten Soldaten der Bundeswehr austauschen. Der bisherige Generalinspekteur, Eberhard Zorn, werde seinen Posten am Donnerstag räumen müssen. Er hatte ihn als ranghöchster Soldat im April 2018 übernommen. Sein Nachfolger stehe bereits fest: Generalmajor Carsten Breuer (59) soll Zorn ersetzen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag in Berlin.

Breuer machte sich als Leiter des Corona-Krisenstabs einen Namen

Breuer ist derzeit Befehlshaber des neuen Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, das er aufgebaut hat. Öffentliches Interesse fand auch seine Aufgabe als Leiter des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt.

Das neue Territoriale Führungskommando hat die „operative Führung der Kräfte“ – darunter Heer, Luftwaffe, Marine, Sanitätsdienst und Cyber-/Informationsraum – beim Heimatschutz inne. Dazu gehören auch Amts- und Katastrophenhilfe, hybride Bedrohungslagen, die zivil-militärische Zusammenarbeit und die Koordination des Aufmarschs verbündeter Kräfte in Deutschland oder die Verlegung über Deutschland.