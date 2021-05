Berlin - Eine Umfrage des niederländischen Unternehmens Startpage hat ergeben, dass Deutsche bei Problemen im Bett zuerst im Internet nach Rat suchen anstatt sich an Freunde zu wenden. Demnach durchforsten 48,4 Prozent der Deutschen zunächst das Internet, wenn sie Rat in Sex-Fragen suchen.

11,1 Prozent wenden sich an ein Elternteil. Einen Therapeuten suchen 7,2 Prozent auf. Nur 2,8 Prozent fragen Geschwister um Rat, heißt es. An der nach Angaben von Startpage repräsentativen Umfrage über den Umgang mit sensiblen, vertraulichen Informationen nahmen 1000 Deutsche teil. 51,1 der Befragten gaben zudem an, dass sie den eigenen Browsersuchverlauf nicht einmal dem Partner anvertrauen würden.

20,4 Prozent der Umfrageteilnehmer haben schon einmal den Browsersuchverlauf ihres Partners ausspioniert. Das Smartphone des Liebsten wurde von 24,9 Prozent der Deutschen schon einmal heimlich inspiziert. Bei der von der Suchmaschine in Auftrag gegebenen Umfrage wurden Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren Ende März diesen Jahres befragt.