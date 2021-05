Berlin - Fast die Hälfte der Deutschen (49,4 Prozent) gibt laut einer Umfrage der Berliner SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey keine Chance mehr auf einen Sieg bei der Abgeordnetenhauswahl im Herbst. Das geht aus einer Umfrage des Tagesspiegels (Sonntag) hervor. Nach dem Rücktritt Giffeys als Bundesfamilienministerin glauben demnach 38,8 Prozent der Befragten, dass sie Regierende Bürgermeisterin werden könnte. 11,8 Prozent der 10.040 Befragten der repräsentativen Civey-Umfrage seien in der Sache unentschieden.

Etwas positiver im Vergleich zum Bundesergebnis blicken die befragten Berliner auf Giffeys Zukunft: In der Hauptstadt sehen 43,6 Prozent weiterhin Chancen, dass Giffey die Berlin-Wahl am 26. September gewinnen könne. Jedoch spreche sich auch hier mit 47,5 Prozent eine größere Zahl der Befragten dagegen aus. Giffey war am Mittwoch nach anhaltenden Diskussionen um ihren Doktortitel als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zurückgetreten. An der Kandidatur für die Berlin-Wahl hält sie fest.