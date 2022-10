Umfrage: Fast jeder Dritte hat nach Zeitumstellung Probleme Kommende Woche werden die Uhren wieder von 3.00 auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Doch viele Menschen leiden danach unter körperlichen oder psychischen Problemen. dpa

ARCHIV - Kommende Woche wird wieder die Zeit umgestellt. Christoph Soeder/dpa

Hamburg -Viele wird es freuen, andere befürchten einen schlechten Schlaf in den Tagen danach: An kommenden Sonntag werden die Uhren wieder von Sommerzeit auf Winterzeit gestellt. Sie werden also in der Nacht von 3.00 auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Einer Befragung zufolge hatte fast jeder Dritte in Deutschland nach einer Zeitumstellung schon einmal körperliche oder psychische Probleme. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit.