Umfrage: Jeder dritte junge Mann findet Gewalt gegen Frauen „akzeptabel“

Der Mann als Haustyrann, die Frau als Untergebene: Laut einer repräsentativen Umfrage besteht bei jungen Männern in Deutschland noch immer eine hohe Akzeptanz von Gewalt in der Partnerschaft. Das hat eine Studie der Organisation Plan International Deutschland ergeben, deren Ergebnisse den Funke-Zeitungen vorliegen. Rund 33 Prozent der befragten Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren gaben demnach an, es „akzeptabel“ zu finden, wenn ihnen im Streit mit der Partnerin gelegentlich „die Hand ausrutscht“.

Mit 34 Prozent sei außerdem mehr als jeder dritte junge Mann schon einmal handgreiflich gegenüber Frauen geworden, um ihnen „Respekt einzuflößen“. Karsten Kassner, Fachreferent des Bundesforums Männer, zeigte sich angesichts der Ergebnisse „erschrocken“. Dass ein Drittel der Männer Gewalt gegenüber Frauen verharmlose, sei problematisch und müsse sich dringend ändern, so Kassner.

Traditionelle Rollenbilder: Junge Männer fühlen sich einsam und isoliert

Auch das Bild der traditionellen „Hausfrau“ ist laut der Studie weiter in den Köpfen vieler Männer verankert. So gaben 52 Prozent der Befragten an, ihre Rolle vor allem darin zu sehen, genug Geld zu verdienen – sodass sich die Frau hauptsächlich um den Haushalt kümmern könne. Jeder zweite junge Mann möchte außerdem keine Beziehung mit einer Frau eingehen, wenn diese bereits viele Sexualpartner gehabt hat. Überdies äußerten die Befragten eine hohe Abneigung gegen das öffentliche Zeigen von Homosexualität. 48 Prozent gaben an, dass sie sich davon „gestört“ fühlen.

Dass sich das Denken in traditionellen Rollenbildern auch negativ auf die männliche Psyche auswirkt, zeigt die Umfrage ebenfalls. 51 Prozent der Befragten gaben demnach an, dass sie sich schwach und angreifbar fühlten, wenn sie Gefühle zeigen würden. Mit 63 Prozent fühlt sich eine deutliche Mehrheit der jungen Männer manchmal traurig, einsam oder isoliert dadurch.

Ein gesellschaftliches Umdenken findet demzufolge zwar statt, bleibt oftmals aber an leeren Versprechungen hängen. Viele Männer seien grundsätzlich bereit, sich für mehr Gleichberechtigung und gegen Rollenklischees einzusetzen, erklärte Kassner. Andererseits würden sie dies aber nicht in konkrete Taten umsetzen. Hier sei es auch Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen zu verändern.

Ein gutes Beispiel sei die von der Bundesregierung geplante bezahlte Freistellung nach der Geburt für Väter. Mit dem sogenannten Familienstartzeitgesetz soll gerade Familien mit geringerem Einkommen unter die Arme gegriffen werden, sodass auch Väter die Möglichkeit bekommen, Zuhause zu bleiben.

Für die Umfrage wurden vom 9. bis zum 21. März bundesweit 1000 Männer sowie 1000 Frauen im Alter von 18 bis 35 Jahren befragt.