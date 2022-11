Umfrage: Mehrheit der Brandenburger hat Zukunftsängste Angesichts der Energiekrise und der hohen Inflation blicken 62 Prozent der Befragten besorgt in ihre persönliche Zukunft. dpa

Eine Frau liegt besorgt auf ihrer Couch (Symbolbild). Imago/Westend61

Potsdam -Angesichts der Energiekrise und der hohen Inflation blickt eine große Mehrheit von 62 Prozent der Brandenburger besorgt in ihre persönliche Zukunft. Das geht aus dem am Mittwoch vorgestellten „Brandenburg-Monitor 2022“ hervor, der vom Meinungsforschungsinstitut pmg im Auftrag der Landesregierung erstellt wurde. Bei der vorherigen Befragung im Jahr 2020 hatten sich nur 41 Prozent so pessimistisch zu ihrer Zukunft geäußert.