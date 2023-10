Umfrage: Nur 31 Prozent wollen sich im Winter gegen Corona impfen lassen

Gerade einmal 31 Prozent der Menschen in Deutschland wollen sich in diesem Winter gegen das Corona-Virus impfen lassen. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos. Zwei Prozent planen, sich zum erste Mal gegen Covid-19 impfen zu lassen. 59 Prozent sehen dagegen von einer Impfung ab. 14 Prozent sprechen sich grundsätzlich gegen eine Injektion gegen das Virus aus, 45 Prozent halten ihren bisherigen Schutz für ausreichend.

Die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut (Stiko) sieht bei drei Antikörper-Kontakten – sei es Impfung oder Infektion – einen Basisschutz als gegeben an. Das Expertengremium empfiehlt eine Auffrischung unter anderem Menschen über 60 Jahren. Der Umfrage zufolge ist in dieser Altersgruppe die Impfbereitschaft mit 46 Prozent am höchsten, bei den 40- bis 59-Jährigen sind es 25 Prozent, bei den 18- bis 39-Jährigen nur 17 Prozent. In der repräsentativen Online-Befragung Anfang Oktober kamen 2000 Menschen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren zu Wort.

Corona-Impfung: Über 190 Millionen Dosen wurden verimpft

In Deutschland sind mehr als Dreiviertel der Bevölkerung zweimal gegen Covid-19 geimpft. 62,6 Prozent haben eine Auffrischung erhalten. Das entspricht mehr als 52 Millionen Menschen. In Berlin sind 2,36 Millionen Menschen mindestens dreimal geimpft. Insgesamt wurden mehr als 192 Millionen Dosen eines Corona-Vakzins verabreicht.