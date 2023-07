Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa kommen die Sozialdemokraten nur auf 18 Prozent. So schneiden die anderen Parteien ab.

Die SPD hat einer Umfrage zufolge leicht an Zustimmung verloren. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommen die Sozialdemokraten auf 18 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Stärkste Kraft bleibt die Union mit unverändert 27 Prozent.

Auch die AfD bestätigt ihren Umfragewert der Vorwoche und liegt weiterhin bei 20 Prozent. Die Grünen können einen Punkt zulegen und kommen auf 14 Prozent. Die FDP bleibt stabil bei sieben Prozent, die Linke liegt weiterhin bei fünf Prozent.

Für den Sonntagstrend hatte Insa vom 10. bis zum 14. Juli 1184 Menschen befragt. Die Fehlertoleranz wurde mit plus/minus 2,9 Prozentpunkten angegeben.