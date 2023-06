Nur etwa die Hälfte der Befragten konnte in einer aktuellen Umfrage noch etwas mit dem Datum des 17. Juni 1953 anfangen. Wissenslücken wies die Studie vor allem bei Jüngeren nach.

Sowjetische Panzer sind am 17. Juni 1953 während des Arbeiteraufstands in der DDR auf dem Potsdamer Platz in Ost-Berlin aufgefahren. epd