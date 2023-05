Umfrage zur US-Wahl: Joe Biden liegt hinter Donald Trump – und Ron DeSantis

Bei der Präsidentschaftswahl 2024 will Amtsinhaber Biden erneut ins Rennen gehen. Auf Begeisterung stößt seine Kandidatur bei den Amerikanern jedoch nicht.

Kurz nach der Bekanntgabe seiner erneuten Kandidatur liegt US-Präsident Joe Biden in der Wählergunst hinter seinem Vorgänger Donald Trump. In einer Umfrage von Washington Post und ABC gaben 44 Prozent der Befragten an, dass sie sich bei einem Duell der beiden Kandidaten auf jeden Fall oder wahrscheinlich für Trump entscheiden würden. Biden kam auf 38 Prozent.

Sowohl Biden als auch Trump haben angekündigt, bei der US-Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr antreten zu wollen. Vorher müssen sie sich in den Vorwahlen der Demokraten und Republikaner durchsetzen. Bei den Demokraten wird jedoch neben Biden kein Gegenkandidat erwartet.

In der republikanischen Partei haben neben Trump bereits mehrere Politiker ihre Kandidatur angekündigt. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, gehört zwar nicht dazu – allerdings gilt er als heißer Kandidat für das Rennen. Sollte er antreten und sich in der Vorwahl gegen Trump durchsetzen, träfe er vermutlich auf Biden.

Auch hier läge der Amtsinhaber Stand heute hinter seinem republikanischen Widersacher: Laut der Umfrage von Washington Post und ABC würden sich 42 Prozent auf jeden Fall oder wahrscheinlich für DeSantis entscheiden. Bei Biden sind es 37 Prozent. Die Fehlermarge betrug plus oder minus 3,5 Prozentpunkte.

Die Zahlen zeigen also auch, dass sich die US-Amerikaner derzeit mehrheitlich nicht für einen der beiden Republikaner entscheiden würden. Viele Wahlberechtigte sind unentschlossen. In den USA wird im November 2024 der nächste Präsident gewählt.