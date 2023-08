Umfragen: AfD bleibt bei 21 Prozent, Frage nach Parteiverbot spaltet Deutschland

Laut der aktuellen Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa haben CDU, SPD, Grüne und AfD weder an Zustimmung verloren noch gewonnen. Nur die FDP konnte um einen Prozentpunkt auf 7 Prozent zulegen, während die Linke einen Punkt verlor und nun bei vier Prozent liegt. Bei der Sonntagsfrage befragt Forsa regelmäßig etwa 2500 Bürgerinnen und Bürger, welche Partei sie wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre.

Die AfD war in der Vorwoche mit 21 Prozent auf den bisher höchsten Wert gekommen, den Forsa je für sie gemessen hatte. Dieser Wert sei nun bestätigt worden. Die SPD liegt weiter bei 17 Prozent, die CDU bei 25 und die Grünen bei 15 Prozent.

Frage nach Verbotsverfahren von AfD spaltet die Bevölkerung

Derweil sind Deutschlands Bürger hinsichtlich der Frage, ob die AfD verboten werden sollte, offenbar tief gespalten. Das ergab eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Stern, bei der 1001 Bürger befragt wurden. Demnach befürworten 47 Prozent ein Verbot der Partei, 47 Prozent sind dagegen, sechs Prozent enthielten sich. Die Frage kam auf, weil Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang im Zusammenhang mit der Europawahlversammlung der AfD von verfassungsfeindlichen Strömungen in der Partei gesprochen hatte.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Außerdem hatte der CDU-Politiker Marco Wanderwitz zuvor gefordert, dass das Bundesverfassungsgericht ein Verbot der AfD verhandelt. Dafür müssten der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung einen entsprechenden Antrag stellen. Nach dem gescheiterten NPD-Verbotsverfahren gelten die Hürden für ein Verbot als hoch.

Interessant ist, wie sich das Abstimmungsverhalten in den befragten Gruppen unterscheidet. Der Umfrage zufolge würden eine Mehrheit von 55 Prozent der Frauen ein Verbot befürworten, während 57 Prozent der Männer dagegen sind. In den Ostdeutschland, wo die AfD schon immer hohe Zustimmung genießt, sind nur 34 Prozent für ein Verbot und 58 dagegen. In Westdeutschland hingegen erreicht der Vorschlag eines Verbots eine knappe Mehrheit von 49 Prozent. 45 Prozent lehnen ein Verbot ab.

Vor allem Grünen- und CDU-Wähler wollen Verbot von AfD

Betrachtet man das Abstimmungsverhalten hinsichtlich von Parteipräferenzen, zeigt sich: Vor allem die Anhänger der Grünen (68 Prozent) und der CDU (53 Prozent) würden ein Verbotsverfahren unterstützen. Unter FDP-Wählern sprechen sich 62 Prozent gegen ein Verbot aus und unter den AfD-Wählern 88 Prozent. Überraschende zehn Prozent der AfD-Wähler sind für ein Verbot der Partei. Dazu zitiert der Stern Forsa-Chef Manfred Güllner, der vermutet, dass sich dieser Teil der AfD-Anhänger bei einem Verbot „offenbar auch Vorteile für die weitere Zukunft der rechten politischen Bewegung“ verspricht.

Außerdem weist Güllner darauf hin, dass es nicht als Sympathie für die AfD interpretiert werden dürfe, wenn Wähler anderer Parteien ein Verbotsverfahren ablehnten. Vielmehr sei wahrscheinlich, dass sie Zweifel an der Machbarkeit und oder Zweckmäßigkeit eines Verbots hätten. „Eine große Mehrheit der Anhänger von CDU/CSU, SPD, Grünen und FDP hält die AfD – wie viele Untersuchungen gezeigt haben – nicht für eine normale, sondern eine rechtsradikale Partei und lehnt deshalb auch jede Zusammenarbeit mit der AfD ab“, sagte Güllner dem Stern.