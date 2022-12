Umgestürzter Baum löst Stromschlag aus - zwei Verletzte Zunächst wird nur eine Frau getroffen - doch bei einem Rettungsversuch erwischt es eine zweite Person. Die Auswirkungen des Unfalls betreffen aber auch Unbet... dpa

Wörth -Zwei Menschen sind in Wörth in Bayern verletzt worden, als ein Baum auf eine S-Bahn-Haltestelle stürzte und eine Oberleitung herunterriss. Der Baum traf eine junge Frau - die 23-Jährige und ein 19-Jähriger erlitten am Freitag zudem Stromschläge, wie die Bundespolizei mitteilte. Der 19-Jährige bekam demnach einen Schlag ab, als er die Verletzte unter der Esche hervorzog.