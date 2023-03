Umstyling bei GNTM: Auch Heidi kriegt die Haare ab Ob pinke Mähne oder Kurzhaarfrisur - jede Kandidatin muss sich in der Show einer Typveränderung unterziehen. Doch eine Dame will dabei nicht mitmachen und tr... dpa

ARCHIV - Ohne Umstyling, kein Wettbewerb - so lautet das Motto in Heidi Klums Show «Germany's next Topmodel». Kay Nietfeld/dpa

München -Bei der gefürchteten Umstyling-Folge von „Germany's Next Topmodel“ haben in diesem Jahr nicht nur die Model-Anwärterinnen Haare gelassen. Auch Show-Chefin Heidi Klum ließ sich in der am Donnerstagabend ausgestrahlten Episode eine - zumindest halbwegs - neue Frisur verpassen. „Schnipp schnapp, Haare ab“, sagte die 49-Jährige, die ihre Vorher-Nachher-Bilder auch auf Instagram postete.