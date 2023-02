Illegaler Bau: Krisengespräch wegen Tesla geplant Es gibt Streit über nicht genehmigte Bauarbeiten auf dem Tesla-Gelände in Grünheide. Nun sollen Autobauer, Verband und Behörden gemeinsam darüber sprechen. dpa

Bauarbeiten für neue Parkplätze und Straßen finden derzeit vor dem Werksgelände der Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg statt. Patrick Pleul/dpa

Grünheide/Potsdam -Im Streit über nicht genehmigte Bauarbeiten auf dem Tesla-Gelände in Grünheide will Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) den US-Autobauer, Verbände und Behörden an einen Tisch bringen. „Einen Terminvorschlag haben wir für Anfang März unterbreitet“, teilte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag mit. „Mit dem Gespräch wollen wir mit den Beteiligten vertiefend über die Grundsätze der Zusammenarbeit sprechen.“