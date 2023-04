Umweltminister zum Thema Bär: „Alle Maßnahmen“ denkbar Ein Bär hat in Bayern zwei Schafe gerissen und ein drittes so sehr verletzt, dass es getötet werden musste. Was ist nun zu tun? dpa

Rosenheim -Nach einer Bären-Attacke auf Schafe in Oberbayern hat Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber die Sicherheit der Menschen als absolut vorrangig bezeichnet. Im Zweifel sei auch der Abschuss des Tieres möglich. „Im Ernstfall kommen alle Maßnahmen in Betracht“, betonte der Freie-Wähler-Politiker am Donnerstag in München. Der Sachverhalt müsse jetzt fachlich genau aufgeklärt und die Lage vor Ort engmaschig beobachtet werden.