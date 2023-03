UN beschuldigen Ukraine und Russland der willkürlichen Exekution von Gefangenen

Dutzende Kriegsgefangene sollen seit der russischen Invasion in der Ukraine hingerichtet worden sein. Auf beiden Seiten habe es solche Hinrichtungen gegeben.

Mit Strichen wurden in diesem Keller in Cherson die Tage gezählt. Nach Angaben eines Staatsanwalts für Kriegsverbrechen soll das Gebäude von russischen Streitkräften als Folterstätte genutzt worden sein. Evgeniy Maloletka/AP

Die Vereinten Nationen haben sowohl Russland als auch die Ukraine beschuldigt, Kriegsgefangene ohne Gerichtsverfahren willkürlich hinzurichten. Man sei „zutiefst besorgt“ über diese Exekutionen, sagte am Freitag die Leiterin der UN-Mission zur Überwachung der Menschenrechte in der Ukraine, Matilda Bogner, bei einer Pressekonferenz in Kiew.

Beide Seiten hätten Gefangene ohne Prozess und Anklage hingerichtet, so Bogner. „Wir sind zutiefst besorgt über die Hinrichtung von bis zu 25 russischen Kriegsgefangenen und außer Gefecht gesetzten Personen durch die ukrainischen Streitkräfte, die wir dokumentiert haben“, sagte die UN-Vertreterin. Die Menschen seien „unmittelbar nach ihrer Festnahme auf dem Schlachtfeld“ exekutiert worden.

Ehemalige Kriegsgefangene berichten von Folter und Missbrauch

Die Vereinten Nationen seien ebenfalls „zutiefst besorgt“ über „die summarische Hinrichtung von 15 ukrainischen Kriegsgefangenen kurz nach ihrer Gefangennahme durch russische Streitkräfte“, fuhr Bogner fort. Elf dieser Menschen seien von der russischen Söldnergruppe Wagner getötet worden. In einem am Freitag veröffentlichten UN-Bericht schildern ehemalige russische und ukrainische Kriegsgefangene zudem schwerste Folter und Missbrauch durch die jeweils andere Kriegspartei.

Ukrainische Kriegsgefangene berichten demnach unter anderem von Schlägen mit Schaufeln, Elektroschocks, Scheinhinrichtungen, sexueller Gewalt, der Verweigerung von Nahrung und Trinkwasser sowie auch von dringend notwendiger medizinischer Hilfe in russischer Haft. „Sie haben uns nicht nur geschlagen, sondern gebrochen“, heißt es in diesen Schilderungen.

Russische Kriegsgefangene berichten dem UN-Report zufolge ihrerseits von Schlägen als „reiner Vergeltung“ unter anderem für mutmaßliche russische Kriegsverbrechen in Butscha, Elektroschocks und Androhungen von Tötung oder sexueller Gewalt durch die ukrainischen Kräfte. „Sie haben mir vor dem Verhör eine blutige Axt als Warnung gezeigt“, wird ein russischer Kriegsgefangener zitiert.