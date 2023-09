UN-Generaldebatte: Olaf Scholz und seine Ehefrau nach New York aufgebrochen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Sonntag zur Generaldebatte der Vereinten Nationen nach New York aufgebrochen. Scholz flog am Nachmittag in Begleitung seiner Frau Britta Ernst in Berlin ab. Es ist erst die zweite Dienstreise, die das Ehepaar in der inzwischen fast zweijährigen Amtszeit des SPD-Politikers zusammen unternimmt.

Scholz wird am Montag zunächst an einem Gipfeltreffen für nachhaltige Entwicklung teilnehmen und später an einem Festakt zur 50-jährigen Mitgliedschaft Deutschlands bei den Vereinten Nationen. Am Dienstag soll der Kanzler der Eröffnungssitzung der 78. UN-Vollversammlung beiwohnen. Scholz will am Abend vor den Vertretern der 193 UN-Mitgliedstaaten eine Rede von etwa 15 Minuten halten.

UN-Sicherheitsrat berät sich zum Ukraine-Krieg

Am Mittwoch ist er dann in der Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zum Ukraine-Krieg dabei. Dort ist die Redezeit noch deutlich knapper bemessen: Drei Minuten und 20 Sekunden. Es gilt als wahrscheinlich, dass Scholz in New York auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj trifft. Die beiden bekommen am Mittwochabend den Global Citizen Award (Weltbürgerpreis) des Atlantic Council verliehen.

Neben dem Kanzler werden auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Bundesumweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) in New York weilen. Scholz nimmt zum zweiten Mal als Kanzler an einer UN-Generaldebatte teil.

Scholz und Ernst: Gemeinsam bei Jubiläumsempfang und Preisverleihung

Die Ehefrau von Scholz, Britta Ernst, war erst ein Mal bei einer Dienstreise ihres Mannes dabei, seitdem er Kanzler ist. Im Mai begleitete sie ihn zum G7-Gipfel nach Hiroshima in Japan und nach Südkorea. Bei diesen Treffen der Staats- und Regierungschefs führender demokratischer Wirtschaftsmächte gibt es auch ein offizielles Partnerprogramm, was bei den Vereinten Nationen nicht der Fall ist. Trotzdem kommen einige Teilnehmer in Begleitung ihrer Frauen oder Männer zu den UN.

Ernst wird in New York mehrere Termine gemeinsam mit Scholz wahrnehmen. So werden die beiden zusammen an einem Festakt zur 50-jährigen UN-Mitgliedschaft Deutschlands, einem Empfang auf Einladung des US-Präsidenten Joe Biden und dessen Frau Jill Biden sowie an der Preisverleihung am Mittwoch teilnehmen. Ernst ist zudem zu einem Empfang Jill Bidens für die mitgereisten Partner und Partnerinnen der Staats- und Regierungschefs eingeladen.

Die 62-Jährige ist wie Scholz SPD-Politikerin und war bis vor wenigen Monaten Bildungsministerin in Brandenburg. Mitte April trat sie wegen mangelnder Unterstützung aus den eigenen Reihen für ihre Politik zurück. Scholz und Ernst sind seit fast 25 Jahren verheiratet und feiern im Dezember Silberne Hochzeit.