Ukraine: UN-Generalsekretär Guterres will Getreidedeal retten

UN-Generalsekretär António Guterres will das von Russland ausgesetzte Getreideabkommen für Exporte aus der Ukraine übers Schwarze Meer retten. Der ehemalige portugiesische Ministerpräsident sei „zutiefst besorgt“ und führe intensive Kontakte mit dem Ziel, die Aussetzung des im Juli geschlossenen Abkommens wieder rückgängig zu machen, teilte UN-Sprecher Stepháne Dujarric am Sonntag in New York mit.

Er führe intensive Gespräche mit dem Ziel, die Ausfuhr von Lebensmitteln und Düngemitteln aus der Ukraine sowie den Export russischer Lebensmittel und Düngemittel zu ermöglichen. Die Lieferungen seien lebensnotwendig für Millionen Menschen.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen verschob deshalb auch seine Abreise zu einem Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Algerien. Russland hatte am Samstag die Aussetzung des Abkommens angekündigt. Als Grund nannte Moskau Drohnenangriffe der ukrainischen Streitkräfte gegen die russische Schwarzmeerflotte.

Neue Getreide-Blockade verschärft die Lebensmittelkrise

„Algerien, Ägypten, Jemen, Bangladesch, Vietnam – diese und andere Länder könnten unter einer weiteren Verschärfung der Nahrungsmittelkrise leiden, die Russland bewusst provoziert“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache. „Warum kann eine Handvoll Personen irgendwo im Kreml entscheiden, ob es Essen auf den Tischen der Menschen in Ägypten oder in Bangladesch geben wird?“

Selenskyj hatte bereits einige Tage zuvor beklagt, dass Russland die Durchfahrt der mit Getreide beladenen Schiffe blockiere. Er betonte die Bedeutung dieser Lieferungen für die Bekämpfung des Hungers in der Welt.

Svenja Schulze: Putin nutzt den Hunger als Waffe

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) mahnte nach der Aufkündigung des Abkommens durch Russland langfristige Strategien im Kampf gegen den Hunger an. Der russische Präsident Wladimir Putin nutze den Hunger als Waffe, sagte Schulze dem Evangelischen Pressedienst. Es brauche neben akuter Hilfe auch nachhaltige, lokale und strukturelle Lösungen, um Gesellschaften von solchen Erpressungen unabhängiger zu machen.

Nach UN-Angaben konnten seit der Unterzeichnung des Abkommens mehr als 360 Schiffe mit 8,1 Millionen Tonnen landwirtschaftlicher Güter ukrainische Häfen verlassen. Vor dem Krieg war die Ukraine einer der wichtigsten Lieferanten von Nahrungsmitteln und exportierte jährlich mehr als 45 Millionen Tonnen Getreide. Viele Länder Afrikas bezogen große Teile ihres Weizens aus der Ukraine und Russland.