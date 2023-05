UN-Menschenrechtsrat: Sondersitzung zu Sudan einberufen

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen berät am kommenden Donnerstag über die Lage im Sudan. Die Sondersitzung wurde auf Wunsch von Deutschland, Großbritannien, Norwegen und den Vereinigten Staaten in Genf einberufen, wie Sprecher des Gremiums am Freitagabend mitteilten.

Offizielles Thema der Sitzung ist „die Auswirkung des Konfliktes im Sudan auf die Menschenrechte“. UN-Organisationen hatten zuletzt unter anderem von Angriffen auf Wohngebiete und medizinische Einrichtungen berichtet, sowie von Vertreibungen durch die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) und Plünderungen.

In dem Land am Horn Afrikas trägt De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan mithilfe der Streitkräfte einen Machtkampf gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo aus, der die RSF anführt. Die beiden Generäle hatten einst durch gemeinsame Militärcoups die Führung im Sudan übernommen. Es kam aber zu einem Zerwürfnis über die Machtverteilung, das am 15. April in offene Kämpfe mündete und das Land mit seinen rund 46 Millionen Einwohnern in eine Krise stürzte.