UN-Sicherheitsrat wählt fünf neue Mitglieder – Belarus abgewiesen

Bei der Wahl am Dienstag ist Russlands Bündnispartner Belarus gescheitert. Stattdessen nimmt Slowenien am runden Tisch in New York Platz.

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist das eng mit Russland verbundene Land Belarus mit seiner Bewerbung um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Das von Machthaber Alexander Lukaschenko regierte Land unterlag am Dienstag in einer geheimen Wahl gegen das EU-Mitglied Slowenien.

Beide Länder hatten angegeben, die Osteuropa-Gruppe der Vereinten Nationen im Sicherheitsrat vertreten zu wollen. Die UN-Vollversammlung in New York entschied mit einer klaren Mehrheit von 153 zu 38 Stimmen gegen Belarus. Neben Slowenien wurden auch Algerien, Guyana, Sierra Leone und Südkorea als künftige nicht-ständige Mitglieder in das mächtigste Gremium der UN gewählt worden. Hier gab es keine Gegenkandidaten.

UN-Sicherheitsrat: Russland blockiert Maßnahmen zum Ukraine-Krieg

Die fünf Länder werden im Januar 2024 für zwei Jahre in den Sicherheitsrat einziehen. Sie lösen dann Albanien, Brasilien, Gabun, Ghana und die Vereinigten Arabischen Emirate ab.

Der UN-Sicherheitsrat wurde zur Wahrung des Weltfriedens nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet und hat 15 Mitglieder. China, Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA sind ständige Mitglieder und haben damit ein Vetorecht. Die zehn anderen Mitglieder werden – aufgeteilt nach Regionalgruppen – von der UN-Vollversammlung jeweils für zwei Jahre in das Gremium gewählt. Deutschland saß zuletzt 2019 und 2020 im Sicherheitsrat. Da sich die Vetomächte aufgrund verschiedener Interessen jedoch oft gegenseitig blockieren, gilt das Gremium in akuten geopolitischen Krisen als weitestgehend handlungsunfähig.

So scheiterte am Tag nach dem russischen Überfall auf die Ukraine eine Resolution gegen den Angriffskrieg, gegen die Russland – wenig überraschend – sein Veto einlegte. Im April dieses Jahres sorgte der Sicherheitsrat zudem für Aufregung, da Russland im Zuge des monatlichen Rotationsverfahrens trotz des Krieges den Vorsitz übernahm. Der ukrainische UN-Abgesandte Serhij Kyslyzja sprach von „Absurdität auf einem ganz neuen Level“ und kritisierte das Vorgehen scharf.