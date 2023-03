UN-Wassergipfel endet mit globalem Aktionsplan Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist in vielen Gegenden der Welt keine Selbstverständlichkeit. Die Klimakrise verstärkt das Problem zusätzlich. Die Vereint... dpa

ARCHIV - Im Kampf gegen die Trinkwasserknappheit erinnert UN-Generalsekretär Guterres, die UN-Mitgliedstaaten an ihre «wegweisenden integrativen und handlungsorientierten Verpflichtungen». John Minchillo/AP/dpa

New York -Ein globaler Aktionsplan mit gut 700 ehrgeizigen Selbstverpflichtungen ist das Ergebnis des Wassergipfels der Vereinten Nationen in New York. Die Verpflichtungen kommen sowohl von Regierungen als auch von gemeinnützigen Organisationen und einigen Unternehmen.