Der sogenannte Unabomber Ted Kaczynski ist tot. Das berichtet die New York Times am Samstag unter Berufung auf einen Sprecher des Federal Bureau of Prisons, Kaczynski war demzufolge am Samstagmorgen tot in seiner Zelle gefunden worden. Die Todesursache steht noch nicht fest. Ted Kaczynski wurde 81 Jahre alt.

Theodore J. Kaczynski hatte von 1978 bis 1995 an verschiedene Personen in den USA Paketbomben geschickt. Drei Menschen wurden getötet und 23 verletzt. Mit den Bombenanschlägen wollte er den Zusammenbruch der modernen Gesellschaftsordnung herbeiführen. Er bezeichnete seine Attentate als „extrem, aber notwendig“, um auf die zunehmende Aushöhlung von Freiheit und Würde der Menschen durch die moderne Welt aufmerksam zu machen.

Anhand seines 1995 veröffentlichten Manifests wurde Kaczynski von seinem Bruder erkannt. Dieser kontaktierte das FBI, woraufhin Kaczynski 1996 verhaftet und 1998 nach einem Gerichtsprozess, in dem er sich schuldig bekannte, zu achtmal lebenslänglicher Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt wurde. Seine Strafe saß der Unabomber zuerst zwischen 1998 und 2021 im Hochsicherheitsgefängnis ADX Florence ab, später wurde er nach North Carolina verlegt.