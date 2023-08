Unfall auf der A111: Flixbus stößt mit Auto zusammen – ein Schwerverletzter

Berlin -Bei einem Zusammenstoß mit einem Flixbus auf der A111 nahe der Weltlinger Brücke in Berlin-Charlottenburg ist ein 27-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Die 26 Passagiere des Busses blieben unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Auto mit Anhänger, das am späten Mittwochabend vor dem Bus fuhr, zunächst stark abgebremst haben.

Um einen Zusammenstoß mit dem Anhänger zu verhindern, soll der 24-jährige Fahrer des Reisebusses versucht haben, die Spur zu wechseln. Dabei stieß er mit dem Auto des 27-Jährigen zusammen, der auf der rechten Spur unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt der 27-Jährige laut Polizei einen Knochenbruch am Handgelenk und klagte über Rücken-, Kopf- und Nackenschmerzen.

Der Flixbus an der Unfallstelle Morris Pudwell

Am Unfallort befand sich zufällig ein Mitarbeiter eines Rettungsdienstes, der Erste Hilfe leistete. Alarmierte Rettungskräfte brachten dann den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die A111 war für mehrere Stunden Richtung Charlottenburg gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.