Berlin Unbekannte beschmieren Bundesgeschäftsstelle der Grünen An der Fassade wurde ein Schriftzug mit Iran-Bezug angebracht. Außerdem kippten die Täter Farbe in den Eingangsbereich. dpa

Der Schriftzug „Das Blut der Iraner“ steht an der Fassade der Bundesgeschäftsstelle der Grünen. dpa/Annette Riedl

Berlin -Unbekannte haben die Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin-Mitte beschmiert. An der Fassade sei ein 4,50 mal 1,50 Meter großer Schriftzug angebracht worden mit der Aufschrift „Das Blut der Iraner“, teilte die Polizei am Samstag mit. Außerdem sei an der Hauseingangstür und auf dem Gehweg großflächig rote Farbe verteilt worden. Ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes der Polizei bemerkte demnach die Schmierereien in der Nacht zum Samstag. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin ermittelt.