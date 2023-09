Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag die SPD-Parteizentrale in der Wilhelmstraße in Kreuzberg beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, standen an der Glasfassade des Willy-Brandt-Hauses in roter Farbe die Worte „100 Mrd. !? Gegen Aufrüstung.“ Beamte entdeckten den etwa sechs Meter langen und einen Meter hohen Schriftzug gegen 4 Uhr nachts. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernahm der Staatsschutz des Landeskriminalamtes.