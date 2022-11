Unbekannte verletzen Feiernde im Volkspark Wuhlheide Eine aggressive Gruppe hat feiernde junge Menschen im Volkspark Wuhlheide in Berlin-Oberschöneweide angegriffen und verletzt. Rund 45 Menschen hielten sich a... dpa

ILLUSTRATION - Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». David Inderlied/dpa/Illustration

Berlin -Eine aggressive Gruppe hat feiernde junge Menschen im Volkspark Wuhlheide in Berlin-Oberschöneweide angegriffen und verletzt. Rund 45 Menschen hielten sich am Samstagabend in der Nähe des Sommerbades auf, um in zwei Gruppen friedlich zu feiern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Plötzlich seien zehn Unbekannte aufgetaucht, die sie mit Schlägen und Fußtritten angriffen. Die „B.Z.“ berichtete zuerst.