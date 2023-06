Unbekannte werfen Brandsatz gegen Regenbogenfahne

Unbekannte Täter haben am Samstag in Spremberg (Spree-Neiße) einen Brandsatz gegen eine Regenbogenfahne geworfen, die am Glockenstuhl einer Kirche hing. Nebe...

Spremberg -Unbekannte Täter haben am Samstag in Spremberg (Spree-Neiße) einen Brandsatz gegen eine Regenbogenfahne geworfen, die am Glockenstuhl einer Kirche hing. Neben der Fahne sei in etwa vier Metern Höhe an der Giebelwand eine Verrußung entstanden, berichtete die Polizei am Sonntag. Auch auf den Bodenplatten vor dem Turm seien Verrußungen sichtbar. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.