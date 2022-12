Unbekannter attackiert Wachmann mit Reizgas Ein Unbekannter soll in Berlin-Marzahn einem Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Rettungskräfte brachten den 24-Jäh... dpa

ILLUSTRATION - Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». David Inderlied/dpa/Illustration

Berlin -Ein Unbekannter soll in Berlin-Marzahn einem Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen zur Behandlung in eine Augenklinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sein 21-jähriger Kollege blieb unverletzt. Der Verdächtige und sein Begleiter entkamen.