Unbekannter entkommt bei Verfolgungsjagd mit der Polizei

Berlin -Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei nach einem Autorennen in Berlin-Johannisthal ist der bislang unbekannte Raser den Beamten entkommen. Während der Verfolgung hatte ein Polizist einen Schuss abgegeben, der jedoch folgenlos geblieben sei, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Beamter wurde am Arm leicht verletzt.