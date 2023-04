Unbekannter greift Autofahrer an: Mehrere Wagen beschädigt Ein 22-jähriger Autofahrer soll angegriffen worden sein und hat dabei mit seinem Wagen mehrere parkende Fahrzeuge beschädigt. Nach dem Unfall in Berlin-Charl... dpa

Berlin -Ein 22-jähriger Autofahrer soll angegriffen worden sein und hat dabei mit seinem Wagen mehrere parkende Fahrzeuge beschädigt. Nach dem Unfall in Berlin-Charlottenburg wurden der 22-jährige Fahrer sowie sein 49-jähriger Beifahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.