Unbekannter in Marzahn tot aufgefunden: Wer kennt diesen Mann?

Ende Februar wird ein Mann tot auf Gleisen in Marzahn aufgefunden. Die Polizei will wissen, wer er war, doch sie kommt nicht voran. Nun zeigt sie Bilder.

Das Landeskriminalamt Berlin versucht, die Identität eines toten Mannes herauszufinden. Weil die Behörde bislang keine Erfolge erzielen konnte, hat sie nun Bilder veröffentlicht und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Was war geschehen?

Der Unbekannte wurde am 21. Februar 2023 auf den Gleisanlagen an der Märkischen Spitze 11 in Berlin-Marzahn, in unmittelbarer Nähe zu den dortigen Einkaufszentren tot aufgefunden. Bislang konnte die Polizei den Verstorbenen noch nicht identifizieren.

Unbekannter Toter in Marzahn entdeckt: So wird der Mann beschrieben

So wird der Tote beschrieben: ungefähr 18 bis 30 Jahre alt

ungefähr 167 bis 172 Zentimeter groß

dunkelblondes, ca. drei Zentimeter langes Kopfhaar

wahrscheinlich eine kieferorthopädische Behandlung im Jugendalter

schwarze, leicht wattierte Jacke der Marke „TEDI“, Größe S

weinrotes Sweatshirt, Größe S, mit Aufschrift: „strong big lion“

weißes T-Shirt mit Aufschrift „WIN“, in weißer Schrift auf blauem Kreis

dunkle, halbhohe Schnürstiefelletten der Marke „Uncle Sam“, Größe 40

dunkle Strickmütze mit kleinem grünblauen Emblem

Armbanduhr der Marke YOLAKO

Das fragen der Ermittlerinnen und Ermittler Wer kann Hinweise zur Identität des Verstorbenen geben?

Wo wird ein junger Mann, auf den die Beschreibung passt, vermisst?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de, über die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.