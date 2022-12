Unbekannter schlägt Kinder in Lichtenberg Ein Mann hat zwei Kinder in Berlin-Lichtenberg angegriffen, geschlagen und verletzt. Der Unbekannte sprach die Jungen am Freitagnachmittag an der Siegfriedst... dpa

Berlin -Ein Mann hat zwei Kinder in Berlin-Lichtenberg angegriffen, geschlagen und verletzt. Der Unbekannte sprach die Jungen am Freitagnachmittag an der Siegfriedstraße an und hielt sie fest, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er drückte die beiden 11- und 12-Jährigen demnach gegen eine Hauswand und warf ihnen vor, etwas gestohlen zu haben.