Unbekannter stiehlt Außenspiegel von Fahrzeugen

ARCHIV - Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Frankfurt (Oder) -Ein Unbekannter hat in Frankfurt (Oder) an zahlreichen Fahrzeugen die Gläser der Außenspiegel gestohlen. Am Samstagmorgen sei die Polizei zunächst in ein Autohaus gerufen worden, berichtete die Polizeidirektion Ost. Dort seien in der Nacht zuvor von insgesamt sieben Fahrzeugen die Gläser der Außenspiegel teils gewaltsam entfernt worden, so die Polizei. Im Laufe des Tages hätten acht weitere Autofahrer im Stadtgebiet festgestellt, dass an ihren Autos die Spiegelgläser fehlten.