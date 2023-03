Unbeliebte Ermittler: Der ZDF-Krimi „Unbestechlich“ Unbestechlichkeit ist eine wichtige Tugend. Das gilt vor allem dann, wenn es um Beamte geht. Dass auch Polizisten in Versuchung geraten können, das zeigt ein... Klaus Braeuer , dpa

Düsseldorf -Nach einem Drogeneinsatz sind 300 Gramm Kokain und 20 000 Euro in den Taschen von drei Polizisten rund um Stefan Krohn (Alex Brendemühl) verschwunden. Alle drei haben das Geld schon fest für private Zwecke eingeplant - doch die Scheine sind nummeriert und dadurch unbrauchbar. Also planen die drei korrupten Beamten einen Deal. Der kann nur mit Hilfe ihres jungen Kollegen Timo Viatov (gut gespielt von Anton Rubtsov) gelingen. Timo wechselt allerdings heimlich die Seiten. Er arbeitet auch für die beiden Kollegen der Internen Ermittlungen. Und so versuchen nun die ehrlichen Polizisten Joseph Kanjaa (Michael Klammer) und Clarissa Jakobs (Samia Chancrin), mit Timo alias „Sputnik“, dem korrupten Trio das Handwerk zu legen. Der Krimi „Unbestechlich“ läuft an diesem Montag (20.15 Uhr) im ZDF.