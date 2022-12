Und es stinkt doch: Der Krimi „Steirergeld“ im Ersten Ein Wohltäter aus der Provinz entpuppt sich als halbseidener Bankier mit Schneeballsystem. Sein Tod hält Bergmann und Sulmtaler auf Trab. Ulrike Cordes , dpa

Berlin -Ein Bankenskandal zieht weite Kreise zieht und stürzt Menschen in den Abgrund. Und das passiert nicht etwa an der New Yorker Wall Street, sondern im beschaulichen Murbruck in Österreich. Um derartige Machenschaften scheinbar honoriger Bürger dreht sich der verwickelte Krimi „Steirergeld“ am Donnerstag um 20.15 Uhr im Ersten.