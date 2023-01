Unerwartete Königin: Djamila Rowe gewinnt das Dschungelcamp „Meinst du nicht, die haben sich verzählt?“: Der RTL-Dschungel hat eine neue Regentin, die selbst nicht damit gerechnet hat. Djamila Rowe ergatterte erst auf... Jonas-Erik Schmidt , dpa

Djamila Rowe sitzt nach dem Sieg beim RTL-Dschungelcamp 2023 mit ihrer Krone auf ihrem Thron. Neben ihr stehen Moderatorin Sonja Zietlow (r) und Moderator Jan Köppen. Stefan Thoyah/RTL/dpa

Köln -Erst kam die Krone und dann kamen die Tränen: Die Visagistin und Reality-TV-Kandidatin Djamila Rowe hat das RTL-Dschungelcamp 2023 gewonnen. Die 55-Jährige, die über Umwege einen Platz in der Show bekommen hatte, sammelte in der Nacht zum Montag so viele Zuschauerstimmen im Finale von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ ein, dass sie das australische Pritschen-Lager als Königin verlassen konnte.