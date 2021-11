Vasilika - Bei den Dreharbeiten zum Actionfilm „Expendables 4“ in Griechenland ist es zu mehreren Unfällen gekommen. So sei ein bulgarischer Techniker bei Arbeiten im Ort Vasilika gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Das bestätigte die griechische Filmkommission am Mittwoch der Tageszeitung Kathimerini. Der Vorfall liege allerdings bereits gut vier Wochen zurück und der Mann sei mittlerweile genesen. Zuvor hatten griechische Medien berichtet, der Techniker liege noch in einem Krankenhaus in Thessaloniki und kämpfe um sein Leben.

Außerdem gab es seit Wochenbeginn zwei weitere Unfälle. Bei dem einen habe ein Stuntman einen Techniker verletzt, außerdem habe sich ein weiterer Stuntman Verletzungen zugezogen, als er beim Dreh von einem Auto auf einen Lastwagen gesprungen sei, berichteten griechische Medien. Auch diese Information bestätigte Panos Kouanis, Chef der Filmkommission. Die Männer seien ins Krankenhaus gekommen, nun aber wieder bei bester Gesundheit.

The Expendables 4: Erste offizielle Bilder zur Fortsetzung #TheExpendables4 #TheExpendables https://t.co/r8TZ1NRENY pic.twitter.com/L63tFROwD8 — serienjunkies (@serienjunkies) November 10, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

„Expendables 4“ soll 2022 in die Kinos kommen. Neben Action-Star Jason Statham stehen in Thessaloniki auch Schauspielerin Megan Fox und Rapper 50 Cent vor der Kamera. Zur Besetzung zählen außerdem Sylvester Stallone, Dolph Lundgren und Andy Garcia.