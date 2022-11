Mindestens zwei Verletzte und ein hoher Sachschaden: An mehreren Orten in der Hauptstadt kam es Samstagnacht zu Unfällen.

Unfälle mit Polizeiauto, Uber und Bolt: Hier hat es in der Nacht gekracht

Einsatzkräfte am Unfallort in Kreuzberg.

Einsatzkräfte am Unfallort in Kreuzberg. Morris Pudwell

In der Nacht zum Sonntag ist es in Berlin zu mehreren Unfällen gekommen. Ersten Informationen nach, hat es in Berlin-Adlershof, Prenzlauer und Kreuzberg heftig gekracht. Mehrere Menschen seien bei den Unfällen verletzt worden.

In Berlin-Kreuzberg ist es demnach an der Kreuzung Gitschiner Straße / Lobeckstraße gegen 3.10 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen unterschiedlicher Fahrdienstleister gekommen. Je ein Uber und ein Bolt knallten dabei gegen Häuserwände. Eines der Fahrzeuge soll noch ein Straßenschild unter sich begraben haben. Bei dem Unfall seien mindestens zwei Menschen verletzt worden. Die genaue Unfallursache ermittele nun die Polizei.

Einsatzkräfte am Unfallort in Kreuzberg. Morris Pudwell

Zwei weitere Unfälle hielten Einsatzkräfte in Atem

Gegen 23.30 Uhr hat es außerdem auf der Bernauer Straße in Berlin-Prenzlauer Berg gekracht. Bei dem Unfall aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein Fahrer eines Citroën in das Heck eines Streifenwagens. Beide Fahrzeuge seien erheblich beschädigt worden, hieß es von vor Ort. Mehrere Personen, darunter die Streifenwagenbesatzung, wurden von Rettungssanitätern versorgt, konnten jedoch am Ort verbleiben.

Einsatzkräfte am Unfallort im Prenzlauer Berg. Morris Pudwell

Außerdem ist es in Berlin-Adlershof zu einem schweren Abbiegeunfall am Ernst-Ruska Ufer, Ecke Köpenicker Straße gekommen. Dieser soll sich ersten Erkenntnissen nach gegen 22.30 Uhr zwischen zwei Mercedes-Wagen ereignet haben. Die Kreuzung sei für über 45 Minuten während der Rettungs- und Bergungsarbeiten Richtung Altglienicke gesperrt gewesen. Auch die Buslinien 163 und 260 wurden unterbrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei diesem Unfall niemand ernsthaft verletzt. Die beiden Mercedes seien aber erheblich im Frontbereich beschädigt worden.

Einsatzkräfte am Unfallort in Adlershof. Morris Pudwell