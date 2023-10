Bei einem Unfall am Adenauerplatz in Berlin-Charlottenburg ist in der Nacht zu Sonntag ein Mensch verletzt worden. Wie die Feuerwehr der Berliner Zeitung sagte, stieß ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Bus der BVG zusammen. Der Notruf ging um 2. 46 Uhr ein.



Wie ein Sprecher der Feuerwehr ergänzte, traten aus dem Bus große Mengen an Kraftstoff aus, die mit einer sogenannten Kraftstoffblase gebunden werden mussten.

Ob die verletzte Person aus dem Bus oder Auto kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.