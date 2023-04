Unfall am Alexanderplatz in Berlin: Mindestens ein Verletzter

In Berlin-Mitte fuhren am Alexanderplatz in der Karl-Liebknecht-Straße, Ecke Memhardstraße Mittwochmorgen zwei Autos ineinander. Eine Person wurde verletzt.

Laut ersten Zeugenberichten fuhren zwei Fahrzeuge ineinander. Wie Polizei und Feuerwehr auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilen, wurde eine Person dabei verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar und wird von der Polizei ermittelt.