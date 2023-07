Ein Taxi ist am späten Donnerstagnachmittag am Tiergarten in Berlin mit einer Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Taxifahrer auf der Busspur der Hofjägerallee in Richtung Stülerstraße. Als die 23-jährige Radfahrerin versuchte, einen Fußgängerüberweg zu überqueren, rammte sie der Taxifahrer mit seinem Wagen.

Der Fahrer gab an, dass er nicht mehr rechtzeitig habe bremsen können, weil sich der Verkehr auf den übrigen Spuren staute und er die Radfahrerin deswegen zu spät gesehen habe. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß am Kopf, an den Armen und am Oberkörper verletzt und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.