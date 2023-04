Unfall an Flugplatz nahe Jüterbog: Hubschrauber im Einsatz Am Flugplatz Altes Lager in Niedergörsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Um was für ein Flugobjekt es sich handel... dpa

Niedergörsdorf -Am Flugplatz Altes Lager in Niedergörsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Um was für ein Flugobjekt es sich handeln soll, konnte die Polizei bislang nicht sagen. Einsatzkräfte sind ausgerückt. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West nach ersten Erkenntnissen. Eine Person sei in medizinischer Behandlung. Weitere Angaben konnte die Polizei-Sprecherin zunächst nicht machen.