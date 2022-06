Berlin - Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug an einer Kreuzung in Berlin-Wilmersdorf leicht verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, fuhr die 51-Jährige am frühen Morgen den Hohenzollerndamm entlang, als eine 28 Jahre alte Autofahrerin von der Uhlandstraße links auf die Fahrbahn abbog. Die 51-Jährige erlitt bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen am Kopf und musste ärztlich behandelt werden.

Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Die Polizei prüft, ob eine der beiden Autofahrerinnen möglicherweise über eine rote Ampel fuhr, da der Verkehr an der Kreuzung auch nachts mit Ampeln geregelt ist.