Berlin - Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Berlin-Lichtenberg sind sechs Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 34-Jähriger fuhr am Sonntagabend an der Kreuzung Frankfurter Allee/Möllendorffstraße mit seinem Auto in den Wagen einer 50-Jährigen, der dort verkehrsbedingt hielt, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach prallte das Auto, das gehalten hatte, in einen weiteren Wagen vor ihm.

Laut Polizei klagten die 50-Jährige und ihr gleichaltriger Beifahrer anschließend über Kopf- und Nackenschmerzen. Gleiches galt für die 43 Jahre alte Fahrerin des dritten Autos, ihren 46-jährigen Ehemann und die 15-jährige Tochter, die in dem Auto mitfuhren. Der 34 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens wurde leicht verletzt. Die 50-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Alle anderen wurden ambulant vor Ort oder in einer Klinik behandelt.

Die Polizei ermittelt nun nach der Unfallursache. Bei dem 34-Jährigen wurde bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ihm wurde im Krankenhaus Blut abgenommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.