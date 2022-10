Unfall an Landesgrenze: Drei Verletzte aus Brandenburg in MV Bei einem Unfall in Buschhof (Mecklenburgische Seenplatte) sind am Donnerstag drei Menschen aus dem Land Brandenburg verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher... dpa

Buschhof/Zempow -Bei einem Unfall in Buschhof (Mecklenburgische Seenplatte) sind am Donnerstag drei Menschen aus dem Land Brandenburg verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte eine 64-jährige Autofahrerin an einer Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Autos übersehen. Beim Zusammenstoß wurde die 64-Jährige aus Rheinsberg schwer verletzt und kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die beiden Insassen des anderen Autos - ein 32-jähriger Fahrer und seine Beifahrerin - kamen verletzt in eine Klinik nach Neuruppin. Sie kamen aus Königs Wusterhausen.