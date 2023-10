Unfall auf A5: Zwei Menschen und Hund verbrannt

Heidelberg -Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 5 bei Heidelberg sind zwei Menschen und ein Hund bei lebendigem Leib verbrannt. Ein Kleinlastwagenfahrer war am Donnerstagmorgen an einem Stauende auf das Auto aufgefahren. Dabei entzündeten sich beide Fahrzeuge, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Unfallverursacher konnte sich noch retten. Die Insassen des anderen Autos waren jedoch samt ihrem Hund in dem Wagen eingeklemmt worden.

Zeugen hätten erst versucht, die Verunglückten aus dem Wagen zu befreien. Wegen der lodernden Flammen konnten sie jedoch nicht helfen. „Die Insassen sind bei lebendigem Leib und bei vollem Bewusstsein verbrannt“, sagte die Polizeisprecherin. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus.

Die Identität der Toten musste noch bei einer Obduktion geklärt werden. Alter und Geschlecht waren zunächst unbekannt. Auch das Alter des Kleinlastwagenfahrers war zunächst nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob er in Untersuchungshaft kommt, wie die Polizeisprecherin berichtete. Er wurde bei dem Unfall verletzt und befand sich am Donnerstag im Krankenhaus.

Die Unfallstelle zwischen Heidelberg/Schwetzingen und Kreuz Heidelberg war in Richtung Darmstadt lange gesperrt. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, das Gebiet großräumig zu umfahren.