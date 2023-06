Bei einem Unfall in Berlin-Weißensee ist am Mittwoch ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei Donnerstag mitteilte, hatte der 73 Jahre alte Mann gegen 7.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Berliner Allee die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Erst fuhr er in eine Böschung, dann überquerte er eine Grünfläche und den Gehweg auf der Feldtmannstraße über die Berliner Allee und kollidierte mit einer Litfaßsäule Höhe Nüßlerstraße. Die Litfaßsäule wurde aus ihrer Verankerung gerissen und fiel auf einen geparkten Transporter.

Der Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Alarmierte Einsatzkräfte stellten ihm Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Vortest ergab eine geringe Alkoholkonzentration. Ein technischer Defekt am Pkw könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Der Wagen wurde sichergestellt. Rettungskräfte brachten den 73-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde.