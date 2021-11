Berlin - Nach einem Unfall auf der Berliner Stadtautobahn A100 am Donnerstagmorgen kommt es zu einem langen Stau. Der Stadtring war in Höhe Kaiserdamm-Süd in Richtung Neukölln zeitweise komplett gesperrt, meldet die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ). Gegen 8.10 Uhr sei der linke Fahrstreifen wieder freigegeben worden.

Auf der #A100 konnt jetzt in Richtung Neukölln an der Unfallstelle der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der #Stau reicht inzwischen zurück bis auf die #A111 in Höhe Tunnel Tegel Ortskern! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) November 11, 2021

Der Stau reichte da schon zurück bis zum Tunnel Tegel Ortskern – fast zehn Kilometer nördlich der Unfallstelle. Der VIZ meldete eine Zeitverzögerung von etwa 50 Minuten. Der Flughafentunnel wurde gesperrt.

Nähere Details zum Unfall und zu möglichen Verletzten sind nicht bekannt.