Unfall auf der A100: Feuerwehr muss Autofahrer über Kofferraum befreien

Einsatzkräfte am Unfallort. Morris Pudwell

Auf der Bundesautobahn A100, zwischen Innsbrucker Platz und Wexstraße in Schöneberg, fuhr ein Pkw am Freitagabend aus unbekannten Gründen gegen die Mittelleitplanke. Die Person musste von Rettungskräften aufwendig befreit werden.

Die verunfallte Person wurde durch die Feuerwehr über den Kofferraum gerettet, wie der Reporter Morris Pudwell am Samstag mitteilte. Anschließend verbrachte ein Notarzt sowie Rettungssanitäter den Autofahrer in eine Klinik. Eine weitere Person aus dem Fahrzeug wurde zu einem Polizeifahrzeug begleitet. Er wies offenbar leichte Verletzungen am Kopf auf.

Der Verkehr Richtung Charlottenburg wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.