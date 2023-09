Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Weißensee ist am Donnerstagmorgen eine Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr die 33-Jährige gegen 8.20 Uhr auf der Berliner Allee in Richtung Ostseestraße, als sie an der Kreuzung zur Lehderstraße von einem Lastwagen erfasst wurde.

Der 46-jährige Lkw-Fahrer war direkt neben der Radfahrerin unterwegs gewesen. Dabei soll er sie angefahren haben, wodurch sie stürzte und sich unter anderem mehrere Knochenbrüche und innere Verletzungen zuzog. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Der Lastwagenfahrer, der den Zusammenstoß offenbar nicht bemerkt hatte, fuhr zwar weiter, konnte aber später ausfindig gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.